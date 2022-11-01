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Футбол

Милевский - другу Шевченко: Следи за языком, гавно б**, уважение имей, клоун

Экс-форвард Динамо поссорился с журналистом Николаем Васильковым.
Сегодня, 13:44
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
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В одном из киевских кинотеатров состоялась предпремьера фильма Нация Футбола, одним из сценаристов которого является известный украинский журналист Николай Васильков – бывший пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

После показа фильма он поделился фотографией бывшего футболиста Артема Милевского с подписью:

"Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально впитывается.

Но еще немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере, в том виде, к которому привыкли.

Миля, кстати, во время второй тревоги накивал пятками, так и не посмотрел себя», – написал Васильков.

В комментарии под этим постом пришел сам Милевский, в довольно грубой форме ответивший Николаю.

"Завали свой рот, Николай недоделанный. Ты еще будешь здесь рассказывать, клоун".

Дальше между мужчинами произошел следующий диалог.

Васильков: Боже, ну и текст
Милевский: Ты следи за языком, говно б**, уважение имей, пишешь свои посты, 180 ругательств, не смеши народ
Васильков: Смотри не лопни, пупсик
Милевский: Как был клоуном, так и остался блин

Ранее мы рассказывали, что Александр Алиев звал Милевского в терроборону, но тот отказался по уважительной причине.

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