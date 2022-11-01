Милевский - другу Шевченко: Следи за языком, гавно б**, уважение имей, клоун
В одном из киевских кинотеатров состоялась предпремьера фильма Нация Футбола, одним из сценаристов которого является известный украинский журналист Николай Васильков – бывший пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
После показа фильма он поделился фотографией бывшего футболиста Артема Милевского с подписью:
"Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально впитывается.
Но еще немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере, в том виде, к которому привыкли.
Миля, кстати, во время второй тревоги накивал пятками, так и не посмотрел себя», – написал Васильков.
В комментарии под этим постом пришел сам Милевский, в довольно грубой форме ответивший Николаю.
"Завали свой рот, Николай недоделанный. Ты еще будешь здесь рассказывать, клоун".
Дальше между мужчинами произошел следующий диалог.
Васильков: Боже, ну и текст
Милевский: Ты следи за языком, говно б**, уважение имей, пишешь свои посты, 180 ругательств, не смеши народ
Васильков: Смотри не лопни, пупсик
Милевский: Как был клоуном, так и остался блин
Ранее мы рассказывали, что Александр Алиев звал Милевского в терроборону, но тот отказался по уважительной причине.