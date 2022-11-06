Рух - Кривбасс 2:1: обзор матча и результат игры 06.11.2022

В воскресенье, 6 ноября, на Арене Львов состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между Рухом и Кривбассом. Победу праздновал львовский клуб со счетом 2:1.

Команды умудрились забить все свои голы в промежуток между 48-й и 57-й минутами. Сначала Назар Волошин открыл счет поединка, выведя криворожцев вперед. Однако затем хозяева поля за четыре минуты не только отыгрались, но и вырвались в лидеры, благодаря голам Дениса Слюсара и Марко Сапуги.

За 15 минут до конца Сапуга испортил себе оценку за матч, получив вторую желтую. Но это все равно не помешало команде Леонида Кучука отпраздновать третью победу в сезоне, которая подняла их на десятое место таблицы УПЛ.

А вот подопечные Юрия Вернидуба все так же идут среди худших команд чемпионата: 13-е место и всего шесть очков после десяти сыгранных туров.

Статистика матча Рух - Кривбасс 11-го тура УПЛ

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 5 - 3

Атаки:100 - 90

Рух - Кривбасс 2:1

Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Волошин, 48.

Рух: Панькив - Роман, Дидык, Слюсар, Лях - Довгий, Сапуга, Соломон-Отабор (Карабин, 85), Таллес (Федорчук, 78), Альваренга (Бойчук, 64) - Климчук.

Кривбасс: Сарнавский - Якимец (Понедельник, 46), Ловрич, Стецков, Дибанго - Хомченовский, Татарков (Устименко, 67), Капич - Задерака (Микитишин, 67), Дебелко, Волошин (Банада, 88).

Предупреждения: Спауга, Роман, Лях - Дебелко, Стецков.

Удаление: Сапуга (вторая желтая).