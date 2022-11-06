Кучук - о победе над Кривбассом: Это был матч за 6 очков

Рулевой львовского Руха Леонид Кучук поделился мыслями о победе в рамках чемпионата Украины над Кривбассом Юрия Вернидуба.

Беларусский специалист отметил, что данный триумф был очень важен для его подопечных в контексте турнирной борьбы.

"После такой игры я могу только поблагодарить свою команду. Очень трудный матч для нас выдался. Мы не играли две недели, но в то же время у некоторых наших футболистов очень насыщенный график, в среду они отыграли важный поединок Юношеской лиги УЕФА. Поэтому у нас возникли определенные проблемы с составом.

Пропустили быстрый гол из раздевалки. Однако сразу приложили немало усилий, чтобы исправить ситуацию, значительно подняли темп, это вылилось в скорости переходов, в точности передач, создали моменты, прижали соперников к их воротам – и дожали.

А концовка – красная карточка, вторая желтая… Уже нужно было удержать счет, стараться не упустить победу, а выиграть, потому что эта игра была за шесть очков", - заявил главный тренер.

Рух занимает в турнирной таблице УПЛ 10 место, набрав 10 пунктов, а Кривбасс идет на 13 строчке с 6 баллами в активе.