Мудрик, Довбик и Буяльський - претенденты на игрока октября в УПЛ
Также на награду номинированы Андрей Цуриков и Максим Прядун.
УПЛ объявила список номинантов на звание игрока октября в чемпионате Украины.
На данную награду претендуют пять футболистов из пяти различных клубов.
Номинантами стали Артем Довбик из Днепра-1, Михаил Мудрик из Шахтера, хавбек Динамо Виталий Буяльський, футболист Александрии Андрей Цуриков и Максим Прядун, выступающий за Металлист.
В прошлый раз награду лучшему футболисту месяца получил Дмитрий Клец из ровненского Вереса.
Проголосовать за достойного кандидата можно на сайте УПЛ.