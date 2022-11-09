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Футбол

Мудрик, Довбик и Буяльський - претенденты на игрока октября в УПЛ

Также на награду номинированы Андрей Цуриков и Максим Прядун.
Сегодня, 10:12
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский

УПЛ объявила список номинантов на звание игрока октября в чемпионате Украины.

На данную награду претендуют пять футболистов из пяти различных клубов.

Номинантами стали Артем Довбик из Днепра-1, Михаил Мудрик из Шахтера, хавбек Динамо Виталий Буяльський, футболист Александрии Андрей Цуриков и Максим Прядун, выступающий за Металлист.

В прошлый раз награду лучшему футболисту месяца получил Дмитрий Клец из ровненского Вереса.

Проголосовать за достойного кандидата можно на сайте УПЛ.


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