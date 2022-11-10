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Гура: Не ожидали, что проиграем Динамо с таким счетом

Наставник Александрии поделился мыслями о проигранном поединке своей команды.
Вчера, 22:26
Юрий Гура
Юрий Гура

Главный тренер Александрии Юрий Гура высказался о матче 12-го тура чемпионата Украины против Динамо Киев.

Украинский специалист заявил, что не ожидал такого обидного поражения в матче с "бело-синими".

Досадное поражение со счетом, которого мы не ожидали. Нас сбил быстрый гол на 10-й минуте. Динамо отдавало нам инициативу, пришлось играть первым номером. Что-то получалось, что-то - нет. Затем Динамо поймало нас на контригре и забило второй мяч. А после стандарта - третий. Претензий к ребятам нет. Досадное поражение.

Нужно было взять мяч под контроль и больше атаковать, чтобы лишить Динамо мяча. Но, повторюсь, пропущенный гол сбил нас с толку. Было видно, что киевляне начали играть вторым номером после первого гола. Было трудно взломать их оборону", - приводит слова Гуры официальный сайт киевлян.


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