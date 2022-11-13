Александрия - Верес 3:2: обзор матча и результат игры 13.11.2022

В воскресенье, 13 ноября, на стадионе КСК Ника состоялся матч 13-го тура УПЛ, в котором Александрия обыграла Верес со счетом 3:2.

На 18-й минуте Денис Мирошниченко вывел хозяев поля вперед, но ровненский клуб еще до перерыва успел отыграться - отличился Михаил Шестаков.

За 10 минут до конца матча началось самое интересное. Сначала очередным голом в этом сезоне отличился Андрей Цуриков. Казалось, что александрийцы завоюют победу, однако уже в добавленное арбитром время Николай Гайдучик восстановил паритет.

Все шло к ничейному результату, но Денис Костышин оказался против такого развития событий, забив третий гол Александрии..

После 11-ти сыгранных туров подопечные Юрия Гуры занимают четвертое место, заработав 23 очка. А вот команда Юрия Вирта продолжает преследование своих сегодняшних оппонентов: шестое место и 17 очков.

Статистика матча Александрия - Верес 13-го тура УПЛ

Владения мячом:54% - 46%

Удары: 7 - 3

Удары в створ: 5 - 2

Атаки: 86 - 79

Александрия - Верес 3:2

Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 - Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1.

Александрия: Горох - Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков - Ковалец (Волошин, 40), Рыбалка (Демченко, 90+9), Дрышлюк - Авагимян (Шулянский, 46), Кобзарь (Костышин, 73), Кожушко (Скорко, 73).

Верес: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич - Клец, Кучеров, Дахновский (В. Шарай, 70), Лебеденко (С. Шарай, 69 (Курко, 77)), Пасич - Шестаков (Гайдучик, 48).

Предупреждения: Авагимян - Лебеденко, В. Шарай, Пасич.