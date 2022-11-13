iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Верес 3:2: обзор матча и результат игры 13.11.2022

Команды разыграли настоящий триллер в последние 15 минут встречи.
Сегодня, 16:45
Александрия / УПЛ
Александрия / УПЛ

В воскресенье, 13 ноября, на стадионе КСК Ника состоялся матч 13-го тура УПЛ, в котором Александрия обыграла Верес со счетом 3:2.

На 18-й минуте Денис Мирошниченко вывел хозяев поля вперед, но ровненский клуб еще до перерыва успел отыграться - отличился Михаил Шестаков.

За 10 минут до конца матча началось самое интересное. Сначала очередным голом в этом сезоне отличился Андрей Цуриков. Казалось, что александрийцы завоюют победу, однако уже в добавленное арбитром время Николай Гайдучик восстановил паритет.

Все шло к ничейному результату, но Денис Костышин оказался против такого развития событий, забив третий гол Александрии..

После 11-ти сыгранных туров подопечные Юрия Гуры занимают четвертое место, заработав 23 очка. А вот команда Юрия Вирта продолжает преследование своих сегодняшних оппонентов: шестое место и 17 очков.

Статистика матча Александрия - Верес 13-го тура УПЛ

Владения мячом:54% - 46%
Удары: 7 - 3
Удары в створ: 5 - 2
Атаки: 86 - 79

Александрия - Верес 3:2
Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 - Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1.

Александрия: Горох - Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков - Ковалец (Волошин, 40), Рыбалка (Демченко, 90+9), Дрышлюк - Авагимян (Шулянский, 46), Кобзарь (Костышин, 73), Кожушко (Скорко, 73).

Верес: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич - Клец, Кучеров, Дахновский (В. Шарай, 70), Лебеденко (С. Шарай, 69 (Курко, 77)), Пасич - Шестаков (Гайдучик, 48).

Предупреждения: Авагимян - Лебеденко, В. Шарай, Пасич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия верес чемпионат Украины

Статьи по теме

Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
Ни Шахтер, ни Заря не сумели воспользоваться осечкой Днепра-1 Ни Шахтер, ни Заря не сумели воспользоваться осечкой Днепра-1
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022 "С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:33
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
Европа19:29
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
НБА18:58
Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА
Европа18:50
Ван Леувен - о матче с Шахтером: Хорошая игра, и результат неплохой
Европа18:20
Футболист МЮ проведет юбилейный матч в АПЛ
Теннис18:13
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рууд обыграл Оже-Альяссима, Надаль - с Фритцом
НБА18:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
Украина17:58
"Скучаем по тебе": Шахтер акцентировал внимание на отсутствие VAR в матче против Зари
Украина17:46
Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
Европа17:27
Новичок Айнтрахта установил рекорд Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK