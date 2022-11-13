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"Скучаем по тебе": Шахтер акцентировал внимание на отсутствие VAR в матче против Зари

Матч стал скандальным из-за нескольких неудачных решений суддейской бригады.
Сегодня, 17:58
Суддейская бригада матча Шахтер - Заря
Суддейская бригада матча Шахтер - Заря

В центральном поединке 13-го тура чемпионата Украины Шахтер и Заря выдали результативную ничью со счетом 2:2.

Оба клуба пострадали в следствии неудачных решений суддейской бригады. Сперва боковой арбитр не заметил оффсайд Артема Бондаренко во время первого гола, а затем не рефери не засчитали два, как кажется, чистых гола в ворота луганской команды.

Пресс-служба донецкого Шахтера акцентировала внимание на отсутствии системы VAR в этом матче.

"Скучаем по тебе", - написано в посте в оффициальном аккаунте "горняков" в Twitter.

На данный момент Шахтер находится на 2 месте с 27 очками в активе, а луганская Заря занимает третью строчку с 23 пунктами.


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