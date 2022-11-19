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Йовичевич: Днепр-1 здорово выглядит, мощно

Днепровская команда нанесла Шахтеру первое поражение в нынешнем чемпионате.
Сегодня, 16:58
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич проанализировал поражение от Днепра-1 (1:2) в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мы должны сейчас, после матча, поздравить Днепр-1 с победой. Стоит отдать должное: команда здорово выглядит, мощно, с прагматичным футболом, предлагая игру в пространстве через Довбика с его характеристиками и качеством.

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То, что мы задумали, лично я задумал, не вышло, и счет может дать такой короткий анализ. Но мы все равно не хотели отступать от нашей игры через контроль мяча: держать мяч, вытягивать, играть между линиями, обострять. Но сегодня получилось так, что пространство, которое предлагал Днепр-1, было эффективнее, чем мяч. Они использовали пространство в контратаках, и это позволило им забить два гола.

Мы должны выдержать удар, должны использовать это поражение и провести анализ. Еще много туров впереди, много очков впереди, но сегодня вышло так, что Днепр-1 забил два мяча, и можем сказать, что заслужил победу", - цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Днепр-1 с 35 очками лидирует в турнирной таблице УПЛ, оторвавшись от Шахтера уже на восемь баллов, но у донецкой команды на один сыгранный матч меньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига Игор Йовичевич

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