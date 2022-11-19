Днепр-1 - Шахтер 2:1: обзор матча и результат игры 19.11.2022

Днепровская команда взяла верх в битве лидеров и ушла в отрыв в турнирной таблице.

В субботу, 19 ноября, Днепр-1 в Ужгороде на стадионе Авангард в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги принимал Шахтер.

Лидер УПЛ в поединке со своим ближайшим преследователем, пропустив первым, сумел отыграться и одержать победу со счетом 2:1, нанеся тем самым оппоненту первое поражение в нынешнем чемпионате.

"Горняки" вышли вперед на 17-й минуте встречи благодаря результативному удару Михаила Мудрика, но хозяева поля сумели достаточно быстро выровнять положение усилиями Александра Пихаленка. Три очка для подопечных Александра Кучера в начале второго тайма добыл лучший бомбардир нынешнего чемпионата Артем Довбик, отличившись своим десятым забитым мячом.

После этой победы Днепр-1 с 35 очками продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, оторвавшись от Шахтера уже на восемь баллов, но у донецкой команды на один сыгранный матч меньше.

Статистика матча Днепр-1 - Шахтер 14-го тура чемпионата Украины

Днепр-1 - Шахтер 2:1

Голы: Пихаленок, 21, Довбик, 53 - Мудрик, 17

Владение мячом: 44% - 56%

Удары (в створ): 7(5) - 6(3)

Атаки: 64 - 83

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Бузанелло, Довбик, Гуцуляк (Назаренко, 73), Бабенко, Рубчинский (Когут, 85), Танчик, Сваток, Пихаленок

Шахтер: Трубин, Кривцов (Тейлор, 35), Степаненко (Петряк, 80), Михайличенко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Назарина (Крыськив, 63), Сикан (Траоре, 63), Бондарь

Предупреждения: Сарапий, 29, Довбик, 89 - Бондарь, 83, Мудрик, 85.