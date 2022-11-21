Верес - Динамо 0:1: обзор матча и результат игры 21.11.2022

"Бело-синие" закрепляются в зоне еврокубков, выиграв четыре из последних пяти матчей чемпионата Украины.

В понедельник, 21 ноября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором номинальный гость Динамо минимально переиграл Верес 1:0.

Единственный гол был забит Виктором Цыганковым на 27 минуте встречи. Стоит отметить, что в последних пяти матчах 25-летний вингер записал на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.

После 13-ти сыгранных туров киевляне занимают четвертое место, заработав 26 очков. Верес, сыграв все 14 туров, занимает седьмое место с 17-ю очками в активе.

Статистика матча Верес - Динамо 14-го тура УПЛ

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 3 - 10

Удары в створ: 1 - 2

Атаки: 63 - 91

Верес - Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 27.

Верес: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич - Кучеров, Клец (Курко, 85), В. Шарай, Лебеденко, Дахновский (Шестаков, 80) - Гайдучик (Сергийчук, 75).

Динамо: Бущан - Тымчик (Караваев, 66), Забарный, Попов, Дубинчак - Шепелев (Гармаш, 46), Сидорчук, Лонвейк (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков - Ванат (Беседин, 66).

Предупреждение: Дубинчак.