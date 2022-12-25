Лобановский попал в ТОП-25 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min

Икона украинского тренерского цеха находится в компании величайших наставников всех времен.

Легендарный тренер киевского Динамо и сборной Украины Валерий Васильевич Лобановский попал в список 25 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min.

За свои заслуги в футболе Лобановский удостоился 24-го места рейтинга, который возглавил великий сэр Алекс Фергюсон.

Среди действующих наставников в ТОП-10 попали Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) и Жозе Моуриньо (Рома).

Ранее стало известно, что вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик попал в список тех футболистов, чья стоимость в 2022 году выросла сильнее всего.