Тренер Зари повторил достижение Лобановского в УПЛ

Скрипник догнал легендарного коуча Динамо в списке тренеров-гвардейцев.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Скрипник / Getty Images
Виктор Скрипник / Getty Images

Виктор Скрипник лидирует среди действующих тренеров клубов УПЛ.

По данным пресс-службы Украинской Премьер-лиги, главный тренер Зари провёл столько матчей у руля различных клубов, сколько и легенда киевского Динамо Валерий Лобановский. Тренеры делят 23–24 места в историческом рейтинге наставников чемпионата Украины.

Напомним, что Скрипник достиг такого количества игр благодаря 92 матчам за Зарю, 47 - за Ворсклу и 13 - за Металлист 1925.

Тем временем возглавляет этот рейтинг Мирон Маркевич - 622 игры у руля шести клубов УПЛ.

К слову, испанский тренер возглавил львовские Карпаты.

