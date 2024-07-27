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Металлист 1925 объявил о прекращении сотрудничества со Скрипником

Стороны решили по обоюдному согласию разорвать действующий контракт.
Сегодня, 17:29
Виктор Скрипник / Металлист 1925
Виктор Скрипник / Металлист 1925

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о том, что Виктор Скрипник покинул пост главного тренера команды.

Президент харьковского клуба Владимир Носов провел беседу с наставником, в результате которой они договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Клуб разорвал контракт как со Скрипником, так и его ассистентами.

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Решение о том, чтобы уйти было принято наставником сразу после поражения от Левого Берега (1:1, по пен. 4:5) в полуфинале Турнира четырех УПЛ.

Напомним, что Виктор Скрипник возглавил Металлист 1925 в декабре 2023 года, а его контракт был рассчитан до конца 2026 года.

Под руководством 54-летнего специалиста харьковчане провели 14 матчей, завоевав всего одну победу, потерпев при этом восемь поражений. Еще пять раз команда сыграла вничью.

По итогам прошедшего сезона Металлист 1925 набрал 23 очка и занял последнее место таблицы УПЛ, вылетев в Первую лигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Виктор Скрипник

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Металлист 1925 объявил о прекращении сотрудничества со Скрипником
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