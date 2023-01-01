Президент Ингульца Поворознюк внесен в базу центра "Миротворец"

Владелец представителя чемпионата Украины попал в далеко не самую лучшую ситуацию.

Президент Ингульца Александр Поворознюк попал в базу центра "Миротворец".

Согласно описанию, 51-летний бизнесмен попал туда 29 декабря. Он обвиняется в том, что является "мародером, вором". Ему приписываются "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Также сообщается, что он "чистосердечно, собственноротно, признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние".

Недавно между Александром Поворознюком и украинским журналистом Дмитрием Гордоном разгорелся конфликт, в процессе которого последний заявил, что президент Ингульца "получит по заслугам".

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Поворознюк ранее заявил, что Гордон - агент ФСБ, на что Дмитрий ответил, что его визави "тронулся мозгом, если он у него когда-то там вообще был".