iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Ингульца Поворознюк внесен в базу центра "Миротворец"

Владелец представителя чемпионата Украины попал в далеко не самую лучшую ситуацию.
Вчера, 22:49
Александр Поворознюк / ФК Ингулец
Александр Поворознюк / ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк попал в базу центра "Миротворец".

Согласно описанию, 51-летний бизнесмен попал туда 29 декабря. Он обвиняется в том, что является "мародером, вором". Ему приписываются "осознанные действия, направленные на разграбление Украины". 

Также сообщается, что он "чистосердечно, собственноротно, признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние".

Недавно между Александром Поворознюком и украинским журналистом Дмитрием Гордоном разгорелся конфликт, в процессе которого последний заявил, что президент Ингульца "получит по заслугам".

Читай также: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом - журналист

Поворознюк ранее заявил, что Гордон - агент ФСБ, на что Дмитрий ответил, что его визави "тронулся мозгом, если он у него когда-то там вообще был".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Ингулец Александр Поворознюк

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Сайнс навестил отца, который выиграл первый этап Дакара Сайнс навестил отца, который выиграл первый этап Дакара
Лукаку считает, что легенда Арсенала возглавит сборную Бельгии Лукаку считает, что легенда Арсенала возглавит сборную Бельгии
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Морант раздает ассисты, а Хирро отправляет победный баззер-битер
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Морант раздает ассисты, а Хирро отправляет победный баззер-битер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров

Последние новости

Ралли00:53
Сайнс навестил отца, который выиграл первый этап Дакара
Европа00:17
Лукаку считает, что легенда Арсенала возглавит сборную Бельгии
Вчера, 23:50
Европа23:50
Ланс нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции
Европа23:14
"Ушел, но не совсем": Манчестер Юнайтед поместил Роналду в календарь 2023 года
Украина22:49
Президент Ингульца Поворознюк внесен в базу центра "Миротворец"
Европа22:18
Милан хочет закрыть проблемную позицию молодым талантом Сантоса
Европа22:00
"Футбол всегда был очень сексистским": игрок Барселоны возмутился, что не играет против геев
Сборные21:32
Багатскис: победа над Италией на Евробаскете - лучшая в 2022 году
Киберспорт21:12
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: yuurih занял 19-е место
НБА21:05
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Морант раздает ассисты, а Хирро отправляет победный баззер-битер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK