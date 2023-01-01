Мудрик согласовал контракт с Арсеналом - журналист

Украинец договорился об условиях с "канонирами".

Украинский вингер Михаил Мудрик стал на шаг ближе к переходу в лондонский Арсенал.

Как сообщает журналист Санти Ауна, футболист согласовал контракт с "канонирами",Также Арсенал сделал новое предложение донецкому Шахтеру.

Читай также: "2 топ-тренера": Мудрик снова поделился просмотром матча Арсенала

Источник отмечает, что все стороны удовлетворены и уверены в достижении соглашения. Мудрик согласился перейти в лондонский клуб после разговора с Микелем Артетой.

Михаил провел в этом сезоне 18 матчей за донецкий Шахтер, забив 10 мячей и отдав 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.