"2 топ-тренера": Мудрик снова поделился просмотром матча Арсенала
Украинец отметил своего бывшего и, возможно, будущего наставника.
В рамках 15 тура чемпионата Англии Арсенал встречается с Брайтоном. На момент
Главная трансферная цель "канониров" украинец Михаил Мудрик поделился просмотром поединка.в Stories.
"2 топ-коуча", - подписал снимок вингер донецкого Шахтера, на котором изображен экс-тренер "горняков" Роберто де Дзерби и наставник Арсенала Микель Артета.
На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет 0:3 в пользу лондонцев. Голы забивали Букайо Сака, Эдди Нкетиа и Мартин Эдегор.
Напомним, что и на прошлой неделе Мудрик смотрел матч Арсенала. Тогда коллектив Микеля Артеты победил Вест Хэм со счетом 3:1.