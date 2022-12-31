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"2 топ-тренера": Мудрик снова поделился просмотром матча Арсенала

Украинец отметил своего бывшего и, возможно, будущего наставника.
Сегодня, 20:52
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

В рамках 15 тура чемпионата Англии Арсенал встречается с Брайтоном. На момент

Главная трансферная цель "канониров" украинец Михаил Мудрик поделился просмотром поединка.в Stories.

"2 топ-коуча", - подписал снимок вингер донецкого Шахтера, на котором изображен экс-тренер "горняков" Роберто де Дзерби и наставник Арсенала Микель Артета.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет 0:3 в пользу лондонцев. Голы забивали Букайо Сака, Эдди Нкетиа и Мартин Эдегор.

Напомним, что и на прошлой неделе Мудрик смотрел матч Арсенала. Тогда коллектив Микеля Артеты победил Вест Хэм со счетом 3:1.


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