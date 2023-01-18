Пятов прокомментировал трагедию в Броварах

Сегодня утром, 18 января, в Броварах Киевской области произошла страшная трагедия. Вертолет Eurocopter EC225 Super Puma ГСЧС Украины упал между детским садом и жилым домом.

На данный момент ивзестно, что в ходе трагедии погибло 19 людей, среди которых четверо детей. Также сообщалось о 29 пострадавших.

Среди погибших Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Сообщалось, что они летели в одну из горячих точек.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал в своем Instagram произошедшее.

"Бровары. Сплошной боль. Сочувствую родным погибших", - написал в Instagram Stories Пятов.

Обстоятельства трагедии остаются неизвестными. Следствие с целью выявить причины падения вертолета продолжается.