Под Бахмутом погиб экс-игрок Таврии и запорожского Металлурга

Украинский футбол понес еще одну невосполнимую утрату в войне с РФ. Как сообщил пресс-аташе Скорука, из жизни ушел Руслан Курдас.

Футболист отдал свою жизнь за свободу украинцев в борьбе с оккупантами в боях под Бахмутом.

Курдас выступал в рядах Таврии-Симферополь, запорожского Металурга, Сумы и ряд других клубов.

Больше всего матчей 28-летний украинец провел в стане Кристала из Чорткова. Параллельно он работал учителем физкультуры в местной школе.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб воспитанник Черноморца.