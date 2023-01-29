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Под Бахмутом погиб экс-игрок Таврии и запорожского Металлурга

Руслан Курдас отправился защищать Родину после полномасштабного вторжения
Сегодня, 11:11
Руслан Курдас
Руслан Курдас

Украинский футбол понес еще одну невосполнимую утрату в войне с РФ. Как сообщил пресс-аташе Скорука, из жизни ушел Руслан Курдас.

Футболист отдал свою жизнь за свободу украинцев в борьбе с оккупантами в боях под Бахмутом.

Курдас выступал в рядах Таврии-Симферополь, запорожского Металурга, Сумы и ряд других клубов.

Больше всего матчей 28-летний украинец провел в стане Кристала из Чорткова. Параллельно он работал учителем физкультуры в местной школе.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб воспитанник Черноморца.


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