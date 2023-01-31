Днепр-1 объявил о подписании бразильского вингера

Жоан Пеглоу будет выступать за украинский клуб.

Спортивный клуб Днепр-1 официально объявил о подписании контракта с бразильским вингером Жоаном Пеглоу.

Днепр-1 взял 21-летнего футболиста у Интернасьонала в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Отметим, что Пеглоу также выступал за Атлетико Гойяненсе и молодежный состав Порту.

В 2019 году в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира до 17 лет, на котором забил три гола. В общей сложности за юношеские сборные Бразилии Жоан провел 21 матч и забил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 отпустил своего форварда в стан соперника по Лиге конференций.