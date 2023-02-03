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Бывший футболист сделал заявление по поводу своей причастности к "пьяным вечеринкам" в Киеве

Магомед Мемешев рассказал подробности громкого скандала.
Сегодня, 12:25
Магомед Мемешев / Instagram
Магомед Мемешев / Instagram

Бывший нападающий тернопольской Нивы Магомед Мамешев поделился подробностями громкого скандала, который произошел в Киеве.

В соцсети опубликовали фото и видео с фигурантами алкогольных вечеринок, на которых девушек спаивают и издеваются над ними, пока те находятся в неадекватном состоянии. Правоохранители явились с обысками к виновникам этих развлечений. По итогу шестерым ребятам вручили повестки, а двум вручили подозрения.

В СМИ появилась информация, что одним из участников подобных вечеринок стал украинский футболист - Магомед Мемешев.

21-летний мужчина в Instagram опубликовал видео, в котором рассказал все детали случившегося. По словам Мемешева, он не является организатором вечеринок, а явился в квартиру по просьбе друга, который просил о помощь, ведь к нему вламывались.

"Я согласился помочь, так как был недалеко. Приехал. Смотрю, рядом с охранником стоит какой-то мужик. Они вместе со мной зашли в лифт. Тот мужик нажимает кнопку 14-го этажа, там, где живет Андрей. Я сразу заподозрил что-то неладное. На бандюка этот мужик вроде не похож, скорее похож на прокурорского. 

Только я вышел из лифта, он меня хватает под руку, подскакивают еще двое, как оказалось, это были оперативники в гражданском, и говорят: "Ты кто – организатор или крышуешь?". Я им объяснил ситуацию, что видел этого Андрея один раз в жизни, ни на каких его видео меня нет, потому что я там никогда не присутствовал".

В итоге стороны договорились, что фото Мемешева публиковать не будут, но вышло иначе.

"Мне выписали повестку и сфотографировали меня, но я попросил, чтобы фото со мной никуда не выставляли, потому что я к этому делу не имею никакого отношения, оперативник подтвердил. Военком согласился. А на следующий день в сети появилась моя фотография.

Всех ребят повезли в СИЗО, кроме меня. Чтобы вы понимали, меня даже не вызывали на дачу показаний. Я не фигурант этого дела. Я общаюсь с оперативниками и попрошу их, чтобы мне выдали справку о невиновности, чтобы ее можно было выставить на всеобщее обозрение и прекратить эти слухи вокруг меня. Меня туда просто притянули, а пресса сразу начала об этом писать".

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Магомед добавил, что явиться в военкомат, как положено по законодательству.

"Как и положено, завтра явлюсь в военкомат. У меня есть отсрочка, потому что я учусь на третьем курсе в Измаильском государственном гуманитарном университете", - добавил Мамешев.

Отметим, что подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что с футболиста Манчестер Юнайтед сняли все обвинения.


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