Ван Леувен: Борячук сможет усилить Зарю

Главный тренер луганской Зари Патрик ван Леувен подвел итоги зимних сборов команды.

"На сборах у нас серьезные нагрузки и хорошие соперники. Погода нам также помогает. Интересно было играть против всех команд. Результат не является важным на данном этапе. Мы делали разные составы, чтобы каждый игрок получил свое время игры. Лидеры наши должны помочь молодым ребятам или новым игрокам быстрее расти в профессиональном плане. В каждой игре мы придерживались своего стиля, несмотря на состав.

Раньше, как и сегодня, нам противостояли соперники с разным стилем. И это хорошо для нас. Я доволен тем, как команда работает. Мы видим объем их работы с помощью Catapult. Если что-то не получается, мы отрабатываем это в тренировочном процессе. Все помогают друг другу. Стараемся исправлять в следующих матчах то, что нам не удавалось раньше.

На каждой позиции у нас есть игроки. Но мы всегда хотим усиливать игру команды. Посмотреть, какие еще есть таланты в Украине или за ее пределами, чтобы мы смотрели не только в сегодняшний день, но и вперед.

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Также нидерландец прокомментировал возможный переход в стан "бело-черных" Андрея Борячука.

Я знаю его с 14-ти лет. Он может усилить игру нашей команды, но информации, что он перешел или переходит к нам у меня нет", - цитирует специалиста официальный сайт команды.

Ближайший официальный матч Зари пройде 5 марта. Тогда клуб сыграет с Ворсклой.