Шахтер нацелился на защитника Аль-Айна Реброва

Шахтер может усилиться еще одним легионером.

Как сообщает издание FogaoNet, "горняки" нацелелись на Эрика Менезеса из Аль-Айна и уже сделали первое предложение. Сумма остается неизвестной.

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Источник отмечает, что помимо украинского клуба на игрока претендуют греческий ПАОК, а также бразильские Ботафого и Сан-Паулу.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Менезеса в 1.2 млн евро