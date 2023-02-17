Шахтер нацелился на защитника Аль-Айна Реброва
"Горняки" сделали предложение по Эрику Менезесу.
Шахтер может усилиться еще одним легионером.
Как сообщает издание FogaoNet, "горняки" нацелелись на Эрика Менезеса из Аль-Айна и уже сделали первое предложение. Сумма остается неизвестной.
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Источник отмечает, что помимо украинского клуба на игрока претендуют греческий ПАОК, а также бразильские Ботафого и Сан-Паулу.
Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Менезеса в 1.2 млн евро