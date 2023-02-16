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Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023

Представляем вам нарезку лучших моментов матча плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 20:55
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встречается с Ренном.

"Горняки" подошли к матчу в статусе андердога, в частности, из-за потери Михаила Мудрика, перешедшего в Челси, но уже в дебюте встречи Дмитрий Крыскив огорчил гостей, открыв счет в матче.

В концовке первого тайма Шахтер получил прекрасный шанс удвоить преимущество. Центрбэк Ренна сфолил в своей штрафной на подключившемся в атаку Ефиме Конопле. Пенальти реализовал Артем Бондаренко.

Во втором тайме французский клуб сумел отыграть один гол, автором которого стал Токо Экамби.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Ренн.

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