Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023

В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встречается с Ренном.

"Горняки" подошли к матчу в статусе андердога, в частности, из-за потери Михаила Мудрика, перешедшего в Челси, но уже в дебюте встречи Дмитрий Крыскив огорчил гостей, открыв счет в матче.

В концовке первого тайма Шахтер получил прекрасный шанс удвоить преимущество. Центрбэк Ренна сфолил в своей штрафной на подключившемся в атаку Ефиме Конопле. Пенальти реализовал Артем Бондаренко.

Во втором тайме французский клуб сумел отыграть один гол, автором которого стал Токо Экамби.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Ренн.