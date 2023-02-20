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Конопля сравнил стиль игры Де Дзерби и Йовичевича

Защитник Шахтера рассказал о различиях между своим бывшим и нынешним тренером.
Сегодня, 00:34
Ефим Конопля
Ефим Конопля

Защитник Шахтера Ефим Конопля высказался о том, какие различия в работе с Роберто де Дзерби и Игорем Йовичевичем

По словам Конопли, итальянец делал упор на единую систему в то время, как хорватский специалист подходит индивидуально к каждому игроку.

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"Сейчас тренерский штаб очень чутко подходит ко всем игрокам, они знают наши хорошие и плохие качества, пытаются сделать так, чтобы мы могли показывать лучший результат.

Если у Де Дзерби была своя модель игры, при которой правый и левый защитники должны были играть одинаково, то у Йовичевича сейчас индивидуальный подход к каждому, например, мне они говорят, что лучше немного больше с середины поля начинать атаки, чем бегать всю игру по бровке.

Мне нравится этот индивидуальный подход, он позволяет прогрессировать, каждому в отдельности", - сказал Конопля.

Стоит отметить, что Де Дзерби сейчас возглавляет английский Брайтон.


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