Гость фан-шопа Вереса и новый скаут Полесья: как украинские клубы Байдена "встречали"

Футбольные коллективы креативом отреагировали на визит в Украину президента США.

В понедельник, 20 февраля, произошло большое событие – президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев.

Неожиданный приезд большого союзника Украины в борьбе с российскими агрессорами и лидера цивилизованного мира всколыхнул информационное пространство, а многих вдохновил на креатив по этому поводу. Не осталось в стороне от главной темы дня и украинское футбольное сообщество.

Джо Байден и Владимир Зеленский / Источник: Getty Images

ISPORT предлагает ознакомиться, как украинские футбольные клубы "встречали" президента США.

Верес

Ровенский Верес представил, что Байден посетил их фан-шоп.

"Не афишировали появление известных гостей в целях безопасности", - написал клуб в соцсетях.

Колос

Ковалевский Колос сообщил о "визите" президента США на стадион "любимого клуба".

Рух

Рух предположил, что президенты США и Украины договорились о поддержке юниорской команды львовского клуба в матче с Миланом в Юношеской лиге УЕФА.

Минай

Минай решил "подарить" Байдену игровую футболку команды.

Полесье

Житомирское Полесье представило, что Байден стал новым скаутом клуба, отвечающим за селекцию в США.

ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ также поприветствовал президента США в Украине.

Карпаты

Карпаты отчитались, что Байден "проинспектировал" строительство тренировочной базы львовского клуба.

По дорозі з Києва Джо Байден також заїхав у Бартатів, щоб проінспектувати базу Карпат.



Оглянувши хід будівництва, він був здивований швидкістю будівництва бази зелено-білих.



"Це ґрунт, фундамент, основа майбутніх успіхів команди ", – заявив Байден після прогулянки базою. pic.twitter.com/EqnoRbUJCh — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) February 20, 2023

Заря

Болельщики луганской Зари сообщили, что президент США "посетил" тренировку команды (сам клуб по поводу "визита" пока молчит).

Динамо

Киевское Динамо попыталось привязать тему визита Байдена к послематчевому комментарию защитника Антона Боля после спарринга с Ригой (1:1).

Отвечая на вопросы клубной пресс-службы, футболист отметил, что приезд президента США демонстрирует поддержку Украины на ее пути к победе в войне.