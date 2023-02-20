Гость фан-шопа Вереса и новый скаут Полесья: как украинские клубы Байдена "встречали"
В понедельник, 20 февраля, произошло большое событие – президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев.
Неожиданный приезд большого союзника Украины в борьбе с российскими агрессорами и лидера цивилизованного мира всколыхнул информационное пространство, а многих вдохновил на креатив по этому поводу. Не осталось в стороне от главной темы дня и украинское футбольное сообщество.
ISPORT предлагает ознакомиться, как украинские футбольные клубы "встречали" президента США.
Верес
Ровенский Верес представил, что Байден посетил их фан-шоп.
"Не афишировали появление известных гостей в целях безопасности", - написал клуб в соцсетях.
Колос
Ковалевский Колос сообщил о "визите" президента США на стадион "любимого клуба".
Рух
Рух предположил, что президенты США и Украины договорились о поддержке юниорской команды львовского клуба в матче с Миланом в Юношеской лиге УЕФА.
Минай
Минай решил "подарить" Байдену игровую футболку команды.
Полесье
Житомирское Полесье представило, что Байден стал новым скаутом клуба, отвечающим за селекцию в США.
ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ также поприветствовал президента США в Украине.
Карпаты
Карпаты отчитались, что Байден "проинспектировал" строительство тренировочной базы львовского клуба.
По дорозі з Києва Джо Байден також заїхав у Бартатів, щоб проінспектувати базу Карпат.— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) February 20, 2023
Оглянувши хід будівництва, він був здивований швидкістю будівництва бази зелено-білих.
"Це ґрунт, фундамент, основа майбутніх успіхів команди ", – заявив Байден після прогулянки базою. pic.twitter.com/EqnoRbUJCh
Заря
Болельщики луганской Зари сообщили, что президент США "посетил" тренировку команды (сам клуб по поводу "визита" пока молчит).
Динамо
Киевское Динамо попыталось привязать тему визита Байдена к послематчевому комментарию защитника Антона Боля после спарринга с Ригой (1:1).
Отвечая на вопросы клубной пресс-службы, футболист отметил, что приезд президента США демонстрирует поддержку Украины на ее пути к победе в войне.