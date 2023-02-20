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Гость фан-шопа Вереса и новый скаут Полесья: как украинские клубы Байдена "встречали"

Футбольные коллективы креативом отреагировали на визит в Украину президента США.
Сегодня, 21:15
Джо Байден / Getty Images
Джо Байден / Getty Images

В понедельник, 20 февраля, произошло большое событие – президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев.

Неожиданный приезд большого союзника Украины в борьбе с российскими агрессорами и лидера цивилизованного мира всколыхнул информационное пространство, а многих вдохновил на креатив по этому поводу. Не осталось в стороне от главной темы дня и украинское футбольное сообщество.

Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский / Источник: Getty Images

ISPORT предлагает ознакомиться, как украинские футбольные клубы "встречали" президента США.

Верес

Ровенский Верес представил, что Байден посетил их фан-шоп.

"Не афишировали появление известных гостей в целях безопасности", - написал клуб в соцсетях.

Колос

Ковалевский Колос сообщил о "визите" президента США на стадион "любимого клуба".

Рух

Рух предположил, что президенты США и Украины договорились о поддержке юниорской команды львовского клуба в матче с Миланом в Юношеской лиге УЕФА.

Минай

Минай решил "подарить" Байдену игровую футболку команды.

Полесье

Житомирское Полесье представило, что Байден стал новым скаутом клуба, отвечающим за селекцию в США.

ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ также поприветствовал президента США в Украине.

Карпаты

Карпаты отчитались, что Байден "проинспектировал" строительство тренировочной базы львовского клуба.

Заря

Болельщики луганской Зари сообщили, что президент США "посетил" тренировку команды (сам клуб по поводу "визита" пока молчит).

Динамо

Киевское Динамо попыталось привязать тему визита Байдена к послематчевому комментарию защитника Антона Боля после спарринга с Ригой (1:1).

Отвечая на вопросы клубной пресс-службы, футболист отметил, что приезд президента США демонстрирует поддержку Украины на ее пути к победе в войне.

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