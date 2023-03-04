Александрия - Днепр-1 2:2 обзор матча и результат игры 04.03.2023

Команды показали яркую игру в рамках УПЛ, но победителя не выявили.

В субботу, 4 марта, в рамках центрального матча чемпионата Украины Александрия принимала Днепр-1.

В средине первого тайма днепряне вышли вперед благодаря голу Бланко, который воспользовался голевой передачей Добвика.

Источник: СК Днепр-1

До конца первой половины встречи Александрия сравняла счет за счет точного выстрела Мустафаева.

Источник: СК Днепр-1

Во втором тайме Днепр-1 сумел вновь выйти вперед благодаря голу Довбика.

Источник: СК Днепр-1

Казалось, что матч завершится победой Днепр-1, но Александрия сумела вырвать ничью. На 89-й минуте игры Мустафаев оформил дубль, чем принес команде положительный результат.

В турнирной таблице чемпионата Украины Днепр-1 лидирует, имея после 15 туров 36 баллов. Александрия занимает пятую строчку с 26 очками. В следующем туре подопечные Александра Кучера сыграют с киевским Динамо, а команда Руслана Ротаня отправится на игру с Минаем.

Статистика матча Александрия - Днепр-1 в рамках 16-го тура УПЛ

Александрия - Днепр-1 2:2

Голы: Мустафаева, 30, 89 - Бланко, 23, Довбик, 58

Владение мячом: 45%-55%

Удары по воротам: 7-7

Удары в створ: 2-4

Угловые: 3-7