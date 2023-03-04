Александрия - Днепр-1 2:2 обзор матча и результат игры 04.03.2023
В субботу, 4 марта, в рамках центрального матча чемпионата Украины Александрия принимала Днепр-1.
В средине первого тайма днепряне вышли вперед благодаря голу Бланко, который воспользовался голевой передачей Добвика.
До конца первой половины встречи Александрия сравняла счет за счет точного выстрела Мустафаева.
Во втором тайме Днепр-1 сумел вновь выйти вперед благодаря голу Довбика.
Казалось, что матч завершится победой Днепр-1, но Александрия сумела вырвать ничью. На 89-й минуте игры Мустафаев оформил дубль, чем принес команде положительный результат.
В турнирной таблице чемпионата Украины Днепр-1 лидирует, имея после 15 туров 36 баллов. Александрия занимает пятую строчку с 26 очками. В следующем туре подопечные Александра Кучера сыграют с киевским Динамо, а команда Руслана Ротаня отправится на игру с Минаем.
Статистика матча Александрия - Днепр-1 в рамках 16-го тура УПЛ
Александрия - Днепр-1 2:2
Голы: Мустафаева, 30, 89 - Бланко, 23, Довбик, 58
Владение мячом: 45%-55%
Удары по воротам: 7-7
Удары в створ: 2-4
Угловые: 3-7