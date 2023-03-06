Кендзера, принадлежащий Динамо, отметился первым голом за новую команду

Правый защитник сборной Польши Томаш Кендзера забил свой первый гол за греческий ПАОК.

Защитник, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", удачно подключился на угловой в исполнении своей команды и сделал счет 5:0.

В общей сложности ПАОК разгромил Ионикс со счетом 6:0.

Напомним, что Кендзер перебрался в Грецию в конце января. Аренда поляка из "Динамо" в ПАОК рассчитана до конца нынешнего сезона.

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