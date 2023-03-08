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Настоящий украинец этого бы не сделал: легенды Динамо раскритиковали Петракова за вызов "россиян"

Йожеф Сабо и Леонид Буряк не понимают действий тренера.
Сегодня, 13:34
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Накануне бывший главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков, который теперь работает в команде Армении, опубликовал список приглашенных на следующие матчи футболистов.

Среди них нашлось место четырем игрокам, которые выступают в чемпионате РФ, а один и вовсе сменил российское гражданство на армянское, чтобы играть за команду Петракова.

Действия Александра Васильевича прокомментировал бывший игрок и тренер Динамо Киев Йожеф Сабо. 

Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить всякие отношения.

Как можно после всех этих зверств иметь с ними что-то общее? Если он это сделал, я не знаю с каких соображений, настоящий украинец этого не сделал бы.

Йожеф Сабо
Йожеф Сабо

Также свое мнение порталу Fanday высказала еще одна легенда Динамо - Леонид Буряк.

Я читал, что он взял с чемпионата россии, с Локомотива и еще откуда-то. Сложно это все.

Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, чем руководствовался Петраков, особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это все чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого. 

Стоит отметить, что в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения, Петраков говорил: "Сейчас никаких футболистов из России, никакого примирения, быть не может. Там столько осталось детей, сирот... Сейчас — нет, никак!". 

Напомним, что свой первый состав сборной Украины в рамках и.о главного тренера команды также обнародовал и Руслан Ротань.


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