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Рух и Верес не определили сильнейшего в Западном дерби

Даже красная карточка у гостей не помогла львованям вырвать победу.
Сегодня, 16:54
Рух - Верес / upl.ua
Рух - Верес / upl.ua

В субботу, 8 апреля, на Арена Львов Рух принимал Верес в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Обе команды попробовали забить быстрый гол, обменялись острыми моментами, и игра в целом успокоилась. Соперники остоорожно катали мяч прощупывая друг друга, но без особой опасности. Лишь под конец тайма у Шарая был неплохой шанс, который он не реализовал.

Источник: upl.ua

Во втором тайме игра обострилась до предела, множество фолов и предупреждений привели к красной карточке Лебеденко. Но даже в меньшинстве Верес сумел удержать ничью, хотя в самой концовке матча хозяева вернули паритет по количеству игроков.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Верес

Рух - Верес 0:0       

Владение мячем: 52% - 48%
Удары: 8 - 5
Удары в створ: 2 - 2
Атаки: 85 - 83

Рух: Панькив - Лях, Дидык, Слюбык, Роман - Довгий, Слюсар (Притула, 68) - Соломон-Отабор, Мысык (Эдсон, 58), Климчук - Карабин (Рунич, 46)

Верес: Когут - Лебеденко, Вовченко, Курко, Гагун - Клец - Г. Пасич, С. Шарай, Дахновский, Близниченко - Гайдучик (Шестаков, 84)

Предупреждения: Карабин, 2, Слюбик, 60, Рунич, 70 - Лебеденко, 64, 71

Удаление: Эдсон, 90+3 - Лебеденко, 71 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Рух

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