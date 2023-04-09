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Ворскла потеряла на месяц ключевого полузащитника

Владлену Юрченко диагностировали разрыв мениска.
Сегодня, 13:46
Владлен Юрченко (справа) / УПЛ
Владлен Юрченко (справа) / УПЛ

Тренерский штаб Ворсклы в ближайшие недели не сможет рассчитывать на основного полузащитника команды Владлена Юрченко.

29-летний футболист получил травму в недавнем матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против Ингульца (1:0) и был вынужден покинуть поле на 34-й минуте. Игроку диагностировали разрыв мениска сустава левой ноги, сообщает ТаТоТаке.

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По словам самого Юрченко, его ожидает операция, а на восстановление потребуется около месяца.

"Сломался на ровном месте, без явных причин. Надо ложиться на операцию. Где именно - решаем сейчас. Но думаю, что это будет Украина. Если все пройдет нормально, вернусь к тренировкам через четыре недели”, - сказал хавбек.

Отметим, что в нынешнем сезоне Юрченко провел в составе Ворсклы 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На данный момент Ворскла после 20 сыгранных поединков занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины Владлен Юрченко Украинская Премьер-лига

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