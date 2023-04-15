В субботу, 15 апреля, Заря встречалась в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского с Днепром-1 в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Луганская команда сумела огорчить соперника, одержав победу в центральном поединке тура со счетом 2:1.

После безголевого первого тайма Заря во второй половине встречи за три минуты оформила себе преимущество в два мяча благодаря результативным ударам Назария Русина и Эдуардо Герреро. Гости смогли отквитать один гол лишь в компенсированное время усилиями Артема Довбика.

На данный момент Днепр-1 с 45 очками идет вторым в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на четыре балла. Заря занимает третье место, набрав 43 пункта и имея на один сыгранный матч больше.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Днепр-1 в 21-м туре УПЛ:

Заря - Днепр-1 2:1

Голы: Русин, 55, Герреро, 58 - Довбик, 90+4

Заря: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца, Русин – Герреро (Полегенько, 78).

Днепр-1: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Предупреждение: Герреро, 49