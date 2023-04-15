Заря - Днепр-1 2:1: обзор матча и результат игры 15.04.2023

В субботу, 15 апреля, в рамках 21-го тура чемпионата Украины Заря принимала Днепр-1. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме клуб из Луганска старался не подпускать к себе соперника, сохранив нули к концовке 45-минутки.

Уже во второй половине Заря смогла дважды ошарашить Днепр-1, забив два гола подряд на 55-й и 58-й минутах. Отличились Назарий Русин и Эдуардо Герреро.

В оставшееся время матча хозяева решили действовать по тактике из первого тайма, однако в концовке все же пропустили от Артема Довбика.

Статистика матча Заря - Днепр-1 21-го тура УПЛ

Заря - Днепр-1 2:1

Голы: Русин, 55, Герреро, 58 - Довбик, 90+4

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 3 - 7

Удары в створ: 2 - 4

Атаки: 86 - 92

Заря: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца, Русин – Герреро (Полегенько, 78).

Днепр-1: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Предупреждение: Герреро, 49