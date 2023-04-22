Верес - Минай 1:1: обзор матча и результат игры 22.04.2023

В субботу, 22 апреля, Верес в Ровном на стадионе Авангард принимал Минай в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Конкуренты в турнирной таблице чемпионата Украины, находящиеся в непосредственной близости к зоне вылета, не смогли определить сильнейшего, завершив противостояние ничейный результатом 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами во второй половине встречи. На 54-й минуте хозяев поля вывел вперед Андрей Близниченко, но достаточно быстро гости отыгрались усилиями Егора Твердохлеба.

На данный момент Минай с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, а Верес расположился на 12-й позиции, имея в своем активе 21 балл.

Статистика матча Верес - Минай 22-го тура чемпионата Украины

Верес - Минай 1:1

Голы: Близниченко, 54 - Твердохлеб, 60

Владение мячом: 55% - 45%

Удары по воротам: 8 - 6

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 2 - 4

Верес: Ющишин, Вовченко, Близниченко (Дахновский 74), Клец (Дмитрий Шух 81), Александр Лебеденко, Пасич, Хондак, Шарай, Шарай, Гайдучик (Шестаков 74), Курко

Минай: Бандура, Чуев (Булеза 59), Кравчук, Гечев, Твердохлеб, Немчанинов, Горин (Шишка 58), Гончар, Витенчук, Вишневский (Коломоец 85), Рогозинский (Трубочкин 74)

Предупреждения: Пасич 40 - Горин 22