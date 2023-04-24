Днепр-1 - Рух 3:2: обзор матча и результат игры 24.04.2023

Команда Александра Кучера едва не упустила победу, имея по ходу встречи преимущество в два гола.

В понедельник, 24 апреля, в Ужгороде состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и львовским Рухом.

На 9-й минуте Эдуард Сарапий головой замкнул подачу с углового, но Юрий Панькив справился с этим ударом. Сам же Сарапий сыграл на добивании и казалось, что Панькив вновь выручил, но судья указал на центр поля, так как мяч все же пересек линию ворот.

На 26-й минуте номинальные хозяева поля заработали право на пенальти: Андрей Китела сбил в штрафной Валентина Рубчинского. Артем Довбик успешно исполнил приговор, увеличив количество своих голов в чемпионате до 19.

Источник: УПЛ

Спустя пять минут Рух отыграл один мяч - Макс Валеф после удара Таллеса отбил мяч в ворота. А вскоре произошел главный курьез матча.

Марьян Мысык забросил мяч вперед на половину поля Днепра-1. Валеф вышел за пределы штрафной, но не рассчитал полет мяча, которые попросту перепрыгнул через него. Этим воспользовался Юрий Кличмук, отправивший мяч в уже пустые ворота.

Источник: УПЛ

После перерыва команды были менее активны и казалось, что поединок завершиться вничью. Но как и в случае с первым кругом, команда Александра Кучера вырвала победу уже в добавленное арбитром время.

Александр Пихаленок навесил в штрафную гостей, где Игорь Когут первым касанием принял передачу, а вторым нанес мощный удар с близкого расстояния.

В итоге Днепр-1 завоевал тяжелую победу, благодаря которой команда сократила отставание от донецкого Шахтера до пяти очков. При этом у днепрян остается матч в запасе.

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Статистика матча Днепр-1 - Рух 22-го тура УПЛ

Днепр-1 - Рух 3:2

Голы: Сарапий, 9, Довбик, 27 (пен.), Когут, 90+3 - Таллес, 33, Климчук, 38.

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 5 - 4

Атаки: 109 - 64

Днепр-1: Валеф - Адамюк (Хайнер, 80), Сваток, Сарапий, Назаренко (Матаррита, 62) - Бабенко (Танковский, 73), Рубчинский (Пеглоу, 62), Гуцуляк, Пихаленок, Бланко (Когут, 80) - Довбик.

Рух: Панькив - Китела (Лях, 46), Слюсар, Дидык, Мысык (Столярчук, 72) - Довгий (Пидгурский, 61), Фернандо (Карабин, 72), Альваренга, Таллес, Рунич (Теслюк, 90) - Климчук.

Предупреждения: Бланко, Пихаленок, Когут - Китела, Довгий.