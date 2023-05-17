Довбик прокомментировал интерес к себе со стороны Марселя
Недавно в Сети появилась информация о том, что французский Марсель всерьез рассматривает вариант с покупкой форварда Днепра-1 Артема Довбика.
Сообщалось, что будущим летом провансальцы сделают предложение днепрянам по трансферу 25-летнего украинца.
В интервью для MEGOGO, Довбик подтвердил, что интерес со стороны французского клуба к его персоне за последнее время лишь увеличился.
"Есть диалог и интерес от Марселя, но он был и полгода назад. Сейчас, правда, стал больше. Как мне Марсель? Почему нет, команда сильная, будет играть в Лиге чемпионов", - заявил Довбик.
Напомним, что во время зимнего трансферного окна в Марсель из Аталанты перешел Руслан Малиновский, который может стать будущим одноклубником Довбика.
Контракт Артема Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года.