Довбик прокомментировал интерес к себе со стороны Марселя

Нападающий Днепра-1 не стал отрицать, что французский клуб может стать его будущим пунктом назначения.

Недавно в Сети появилась информация о том, что французский Марсель всерьез рассматривает вариант с покупкой форварда Днепра-1 Артема Довбика.

Сообщалось, что будущим летом провансальцы сделают предложение днепрянам по трансферу 25-летнего украинца.

В интервью для MEGOGO, Довбик подтвердил, что интерес со стороны французского клуба к его персоне за последнее время лишь увеличился.

"Есть диалог и интерес от Марселя, но он был и полгода назад. Сейчас, правда, стал больше. Как мне Марсель? Почему нет, команда сильная, будет играть в Лиге чемпионов", - заявил Довбик.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна в Марсель из Аталанты перешел Руслан Малиновский, который может стать будущим одноклубником Довбика.

Контракт Артема Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года.