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Рух - Львов 2:0: обзор матча и результат игры 21.05.2023

Пока одна команда считает дни до завершения чемпионата, другая пытается выбраться из зоны вылета и переходных матчей.
Сегодня, 19:04
Рух - Львов / УПЛ
Рух - Львов / УПЛ

В воскресенье, 21 мая, программа 27-го тура Украинской Премьер-лиги завершалась львовским дерби между Рухом и Львовом.

На протяжении всего матча инициативой владели номинальные хозяева поля. Им же повезло как открыть счет в этой встрече, так и закрыть его.

Сначала на 77-й минуте Сергей Симинин отправил мяч в сетку собственных ворот, после чего за пять минут до конца основного времени окончательный счет поединка установил вышедший на замену Василий Рунич.

За три тура до финиша чемпионата Украины Рух занимает 13-е место, имея в активе 27 очков. Львов в свою очередь остается безнадежно последним с 13-ю очками.

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Статистика матча Рух - Львов 27-го тура УПЛ

Рух - Львов 2:0
Голы: Симинин, 77 (аг), Рунич, 85.

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 5 - 2
Атаки: 160 - 106

Рух: Панькив - Слюбик, Слюсар, Мысык (Притула, 68), Пидгурский - Лях, Дидык (Холод, 46), Сапуга, Таллес, Альваренга (Квасница, 60) - Карабин (Рунич, 46).

Львов: Рыбка - Богунов (Р. Михайлив, 80), Сасовский, Никитюк, Симинин (Михавко, 90) - Вовкун (В. Михайлив, 80), Мильченко, Кузык (Киричок, 90), Ременяк (Вишинский, 90), Бугай - Грисьо.

Предупреждения: Дидык - Богунов.

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