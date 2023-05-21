Металлист 1925 - Металлист 2:0: обзор матча и результат игры 21.05.2023

Лучшие команды Харькова выявили между собой сильнейшего.

В воскресенье, 21 мая, в рамках 27-го тура УПЛ Металлист 1925 встречался с Металлистом. Матч завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

Команды в первой половине встречи не смогли забить голов, однако второй тайм сумел порадовать фанатов.

На 58-й минуте отличился защитник Никита Безуглый, а еще спустя 10 минут форвард Андрей Чирук удвоил преимущество своей команды.

В оставшееся время матча гости пытались сократить отставание, однако Металлист 1925 не дал шансов своему сопернику.

Статистика матча Металлист 1925 - Металлист 27-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Металлист 2:0

Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68

Металлист 1925: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 69), Безуглый, Е. Ткачук, Жичиков – Я. Мартынюк (А. Ткачук, 81), Габелок, Вачиберадзе – Ременюк (Абдуллаев, 52), Чирук (Островский, 80), Русин (Дмитренко, 80).

Металлист: Костик – Коррал, Порох (Николишин, 37), Мизюк, Влага – Ралюченко, Самуэл (Багачанский, 46), Чайковский (Панасенко, 77) – Картушов (Бойчук, 77), Чидомере (Рязанцев, 61), Наумец.

Предупреждения: Коваленко, 20, Е. Ткачук, 55 – Ралюченко, 25, Чайковский, 50