iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 - Металлист 2:0: обзор матча и результат игры 21.05.2023

Лучшие команды Харькова выявили между собой сильнейшего.
Сегодня, 16:54
Металлист 1925 - Металлист / УПЛ
Металлист 1925 - Металлист / УПЛ

В воскресенье, 21 мая, в рамках 27-го тура УПЛ Металлист 1925 встречался с Металлистом. Матч завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

Команды в первой половине встречи не смогли забить голов, однако второй тайм сумел порадовать фанатов.

На 58-й минуте отличился защитник Никита Безуглый, а еще спустя 10 минут форвард Андрей Чирук удвоил преимущество своей команды.

В оставшееся время матча гости пытались сократить отставание, однако Металлист 1925 не дал шансов своему сопернику.

Статистика матча Металлист 1925 - Металлист 27-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Металлист 2:0

Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68

Металлист 1925: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 69), Безуглый, Е. Ткачук, Жичиков – Я. Мартынюк (А. Ткачук, 81), Габелок, Вачиберадзе – Ременюк (Абдуллаев, 52), Чирук (Островский, 80), Русин (Дмитренко, 80).

Металлист: Костик – Коррал, Порох (Николишин, 37), Мизюк, Влага – Ралюченко, Самуэл (Багачанский, 46), Чайковский (Панасенко, 77) – Картушов (Бойчук, 77), Чидомере (Рязанцев, 61), Наумец.

Предупреждения: Коваленко, 20, Е. Ткачук, 55 – Ралюченко, 25, Чайковский, 50

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: металлист Металлист 1925

Статьи по теме

УПЛ: Харьковское и львовское дерби в 27-й туре чемпионата УПЛ: Харьковское и львовское дерби в 27-й туре чемпионата
Верес победил Металлист 1925 и выбрался из зоны переходных матчей Верес победил Металлист 1925 и выбрался из зоны переходных матчей
Заря устроила погром Металлисту Заря устроила погром Металлисту
Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Украина19:04
Рух обыграл Львов во втором дерби дня в УПЛ
Украина18:43
"Приглашаем в Харьков": Металлист-1925 отреагировал на видео Барселоны для российских фанов
Украина18:31
"Объединяйтесь": Динамо ответило на "тесную связь" Барселоны и росии
НБА18:10
Плей-офф НБА: Денвер близится к свипу Лейкерс, Хит забрали преимущество площадки у Бостона
Теннис18:06
Свитолина победила на старте турнира в Страсбуре
Киберспорт17:58
GamerLegion борются за чемпионство с Vitality
НБА17:57
Стриптизерши из Денвера требуют извинений от Моранта
Европа17:45
Челси выразил заинтересованность в покупке форварда Ювентуса
НБА17:26
"Ты всегда хотел сделать это": ЛеБрон разбил судье губу во время матча с Денвером
Европа17:03
Яремчук - один из худших игроков Брюгге в матче против Антверпена по версии WhoScored
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK