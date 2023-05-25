Минай - Рух 0:0: обзор матча и результат игры 24.05.2023
В четверг, 25 мая, в рамках 28-го тура УПЛ Минай принимал Рух. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Оба тайма не запомнились яркими событиями, так как команды явно боялись ошибиться, чтобы не потерять очки в борьбе за место в чемпионате Украины.
Команды по очереди перенимали инициативу, однако забитыми голами встреча так и не была украшена.
Таким образом, после 28 туров Минай занимает 11-е место с 30-ю баллами, а Рух идет на 13-й строчке, набрав 28 очков.
Статистика матча Минай - Рух 28-го тура чемпионата Украины
Минай - Рух 0:0
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 7 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 5 - 4
Минай: Бандура – Гончар (Дмитрук, 64), Кравчук, Немчанинов, Булеза, Витенчук (Шишка, 69), Петька, Рогозинский, Твердохлеб, Вишневский, Мельник.
Рух: Паньков - Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий (Таллес, 46), Подгурский, Сапуга, Альваренга (Рунич, 56 (Карабин, 89), Соломон (Квасница, 67), Климчук.
Предупреждения: Рогозинский (18), Кравчук (77), Петько (90) – Роман (17)