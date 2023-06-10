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Довбик: Немножко расстроился, что не забил в чемпионате больше

Нападающий Днепра-1 оценил свои бомбардирские показатели.
Сегодня, 14:58
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик подвел итоги сезона и отметил, что хотел бы забить больше голов.

Форвард днепрян с 24 результативными ударами стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, но ему не хватило одного мяча, чтобы сравняться с рекордом Генриха Мхитаряна.

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"Конечно, немного устал. Продолжаю дальше работать. Нужно восстановить кондиции. Но ты сильно не восстановишь, потому что нужно хотя бы неделю отдохнуть.

Сейчас, я думаю, будут нагрузки в меру, поэтому все восстановятся после долгого переезда.

Огорчился ли я, что не забил в чемпионате больше? Немножко расстроился, но, значит, такова моя судьба", - сказал Довбик в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига артем довбик

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