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Довбик - лучший бомбардир УПЛ

Нападающий "спортклубовцев" не оставил ни единого шанса своим конкурентам.
Сегодня, 17:14
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Определилось имя лучшего бомбардира чемпионата Украины сезона-2022/23. Им стал Артем Довбик.

Форвард СК Днепр-1 забил 24 гола в прошедшей кампании УПЛ, что практически в два раза больше, чем Назарий Русин, отметивший 13 забитыми мячами и занявший второе место в гонке бомбардиров.

При этом стоит отметить, что украинец не сумел вписать свое имя в историю чемпионатов Украины, не побив рекорд Генриха Мхитаряна по голам за один сезон в УПЛ. У армянина в сезоне-2012/13 было 25 забитых мячей за Шахтер.

Напомним, что СК Днепр-1 стал участником квалификации Лиги чемпионов благодаря победе над Кривбассом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ СК Днепр-1 артем довбик

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