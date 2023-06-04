Довбик - лучший бомбардир УПЛ

Определилось имя лучшего бомбардира чемпионата Украины сезона-2022/23. Им стал Артем Довбик.

Форвард СК Днепр-1 забил 24 гола в прошедшей кампании УПЛ, что практически в два раза больше, чем Назарий Русин, отметивший 13 забитыми мячами и занявший второе место в гонке бомбардиров.

При этом стоит отметить, что украинец не сумел вписать свое имя в историю чемпионатов Украины, не побив рекорд Генриха Мхитаряна по голам за один сезон в УПЛ. У армянина в сезоне-2012/13 было 25 забитых мячей за Шахтер.

Напомним, что СК Днепр-1 стал участником квалификации Лиги чемпионов благодаря победе над Кривбассом.