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Днепр-1 сыграет в Лиге чемпионов, Заря – в Лиге Европы

Стала известна еврокубковая судьба команд.
Сегодня, 16:54
Днепр-1 - Кривбасс / УПЛ
Днепр-1 - Кривбасс / УПЛ

В воскресенье, 4 июня, в рамках 30-го тура УПЛ состоялись завершающие матчи сезона.

В первом Днепр-1 встречался с Кривбассом. Хозяевам удалось добить победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек Доминго Бланко. Аргентинец отличился на 73-й минуте встречи.

Благодаря данной победе Днепр-1 завершил сезон на втором месте, забронировав себе место в квалификации Лиги чемпионов.

Днепр-1 - Кривбасс 1:0

Гол: Бланко, 73

Днепр-1: Макс Валеф – Каплиенко (Назаренко, 67), Сарапий, Сваток, Е. Пасич (Хайнер, 60) – Рубчинский (Пидлепенец, 61), Танковский – Бланко, Пихаленок (Когут, 60), Танчик – Довбик.

Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев (Задерака, 63), Семотюк (Татарков, 63) – Соса, Дебелко, Хомченовский.

В параллельном матче также решалась судьба путевки в Лигу чемпионов. Заря должна была обыграть Минай, а Днепр-1 - потерять очки.

К сожалению, луганчане добыли победу со счетом 3:0, однако результат параллельного матча не позволил команде завершить сезон на второй строчке.

Таким образом, в августе Заря сыграет в квалификации Лиги Европы.

Минай - Заря 0:3

Голы: Русин, 8, 58 Батагов, 24

Минай: Кемкин – Трубчкин (Гончар, 70), Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук (Паламар, 62), Булеза – Твердохлиб, Шишка, Гечев (Дмитрук, 62), Рогозинский – Коломоец.

Заря: Сапутин – Бутко, Батагов, Имереков, Вантух – Бражко, Шахов (Дришлюк, 68) – Хахлев (Полегенько, 68), Булеца, Антюх (Погорилый, 68) – Русин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Днепр-1

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