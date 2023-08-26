ЛНЗ - Металлист 1925 0:1: обзор матча и результат игры 26.08.2023

Команда Эдмара сумела переиграть оппонента, который недавно остался без главного тренера.

В субботу, 26 августа, программу пятого тура Украинской Премьер-лиги начали ЛНЗ и Металлист 1925.

На днях черкасский коллектив лишился главного тренера - после поражения от Виктории (0:1) в рамках кубка Украины руководство ЛНЗ отправило в отставку Александра Ковпака.

На его место был назначен исполняющий обязанности главного тренера в лице Юрия Дудника. И его первый матч во главе команды завершился неудачно.

Единственный гол всей встречи был забит Дмитрием Юсовым под занавес первого тайма. Форвард харьковчан успешно воспользовался передачей Алексея Сидорова, что позволило гостям увезти с собой три очка.

После четырех сыгранных туров Металлист 1925 занимает девятое место, имея в активе шесть очков. ЛНЗ в свою очередь идет 14-м, заработав после пяти туров три балла.

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Статистика матча ЛНЗ - Металлист 1925 пятого тура УПЛ

ЛНЗ - Металлист 1925 0:1

Гол: Юсов, 45.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 14 - 6

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 13 - 6

Атаки: 76 - 73

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Лопиренок (Тарасенко, 87), Муравский, Савин (Норенков, 87) - Хамелюк, Олейник (Тищенко, 60), Бойко (Ныч, 72), Наумец, Пасич (Шестаков, 60) - Прядун.

Металлист 1925: Мозиль: Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус - Габелок, Ткачук (Энрике, 66), Вачиберадзе (Мартынюк, 77) - Русин (Ременюк, 77), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 60).

Предупреждения: Хамелюк, Савин, Ныч - Жичиков.

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