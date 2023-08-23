ЛНЗ уволил главного тренера после сенсационного вылета из Кубка Украины

В элитном украинском дивизионе последовала еще одна тренерская отставка.

Черкасский ЛНЗ объявил о разрыве контракта с Александром Ковпаком. Случилось это после вылета команды из Кубка Украины.

Пресс-служба ЛНЗ поблагодарила за сотрудничество 40-летнего специалиста, с которым команда вышла в УПЛ и пожелала ему дальнейших успехов.

Отметим, что в 1/16 Кубка Украины уже экс-подопечные Ковпака проиграли Виктории из города Сумы.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1