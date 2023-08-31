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КДК УАФ вынес решение по дисквалификации Бондаренко и Гочолеишвили

Игроки Шахтера вместе с остальными нарушителями были наказаны за прямые красные карточки в предыдущих матчах.
Сегодня, 17:32
Гиорги Гочолеишвили / ФК Шахтер Донецк
Гиорги Гочолеишвили / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 31 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

КДК рассмотрел пять случаев удаления футболистов во время матчей Украинской Премьер-лиги и кубка Украины.

Хавбека Кривбасса Дмитрия Хомченовского за прямую красную карточку в игре 4 тура против Шахтера дисквалифицировали на два матча, один из которых условно. Он сможет сыграть в следующей встрече, так как он уже пропустил матч против Оболони (0:0).

В том же поединке было еще одно удаление при участии игрока Шахтера Артема Бондаренко. Учитывая то, что он имел условное наказание за удаление в матче второго тура УПЛ против Вереса, КДК дисквалифицировал его на три игры.

Еще один представитель "горняков" Гиорги Гочолеишвили был отстранен на два матча за красную карточку в матче против Колоса.

Также два матча дисквалификации (один из которых условно) получил игрок Вереса Максим Марусич, который был удален в игре против Ворсклы в четвертом туре УПЛ.

Последним штрафником оказался футболист Звягеля Антон Яшков, который получил сразу четыре матча дисквалификации (два условно) за свое удаление в поединке кубка Украины против Оболони.

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