Динамо впервые с 2005 года не сыграет в групповом этапе еврокубков
Киевляне не смогли пробиться в Лигу конференций.
В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги конференций Динамо Киев уступило Бешикташу по сумме двух матчей.
Таким образом, киевляне завершили свои выступления в еврокубках этого сезона.
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В последний раз Динамо не принимало участие в групповом раунде какого-либо еврокубка в далеком сезоне-2005/06. Тогда в квалификации Лиги чемпионов во втором раунде Динамо уступило швейцарскому Туну.
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