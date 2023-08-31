Динамо впервые с 2005 года не сыграет в групповом этапе еврокубков

Киевляне не смогли пробиться в Лигу конференций.

В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги конференций Динамо Киев уступило Бешикташу по сумме двух матчей.

Таким образом, киевляне завершили свои выступления в еврокубках этого сезона.

Читай также: УЕФА поздравил с юбилеем легенду Динамо

В последний раз Динамо не принимало участие в групповом раунде какого-либо еврокубка в далеком сезоне-2005/06. Тогда в квалификации Лиги чемпионов во втором раунде Динамо уступило швейцарскому Туну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!