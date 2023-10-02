"Не очень правильно донесла": жена Малиновского о скандальной публикации о войне в Украине

Роксана Малиновская, жена полузащитника Дженоа и сборной Украины Руслана Малиновского высказалась о войне с россией.

Девушка сожалеет, что изначально неправильно донесла свою мысль, опубликовала скандальный пост в Instagram.

"Я сожалею о том, что не очень правильно это донесла. Когда тебя уже поняли в таком смысле, то сложно что-либо объяснять, потом менять это. Да, я сожалею об этом моменте. Конечно, так как война ворвалась и в мой дом, и в дом Руслана, для нас это ужасно.

Я еще в 2014 году поняла, что такое россия. Мы уехали из Севастополя. Да, конечно, я хотела бы это донести. Но так вышло, что я это сделала неправильно. Конечно, многие помнят именно этот скриншот, отрывок из переписки с кем-то. Но что делать. Это было".

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Роксана призналась, что Руслан был недоволен публикацией.

"Воспринял так, как и все мужчины. "Зачем ты это сделала? Оно тебе нужно?". Но он знает, что я очень эмоциональный человек. Все началось с того, что кто-то мне прокомментировал, и я как-то так отреагировала, и все понеслось.

Но да, я после этой ситуации стала умнее. Спокойнее реагирую на комментарии, в том числе футбольные. Не как ребенок, скажем так. Чуть повзрослела", - рассказала Малиновская в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.

Ранее сообщалось, что УЕФА допустит сборные россии U-17 к международным матчам и турнирам.

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