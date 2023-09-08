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Зинченко - о войне: Люди по всему миру должны знать правду

Украинец высказался о своих обязанностях в качестве медийного человека.
Сегодня, 22:20
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче квалификации Евро-2024 против Англии.

"Футбол – это международный язык. На каких бы языках мы ни разговаривали, мы все понимаем, что такое футбол, и наслаждаемся этой игрой.

Я стараюсь использовать любой момент. Я чувствую, что это моя обязанность - постоянно говорить о войне и напоминать людям в мире о происходящем.

Мы очень благодарны ВСУ за возможность играть и представлять Украину на столь высоком уровне.
Когда мы еще были в юношеских сборных, наш тренер говорил, что куда бы мы ни выезжали, мы всегда за границей должны помнить, что являемся представителями Украины, что мы являемся лицом Украины".

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"Сегодня я, как игрок, выступающий за границей, должен постоянно показывать и рассказывать всем, что происходит, какая страшная ситуация в Украине - война. Люди по всему миру должны знать правду. Пропаганды очень много. Говорить правду – вызов для меня.

Когда ты выходишь на поле, понимаешь, что за твоей спиной есть люди, которые борются за независимость Украины. Люди, у которых тоже есть семьи и жизни, но они рискуют, стоят на передовой и делают все возможное, чтобы Украина существовала. Когда ты это знаешь, то нет никакой жалости к себе. Ты просто выходишь и играешь", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Напомним, в субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет в рамках отбора на Евро-2024 против Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Зинченко

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