Малиновский спрогнозировал исход матча Италия - Украина

Хавбек считает, что главное не дать сопернику сыграть в свою игру.

Полузащитник итальянской Дженоа и экс-игрок Аталанты Руслан Малиновский высказался о предстоящем матче Украина - Италия в рамках отбора на Евро-2024.

По словам Малиновского, "желто-голубым" придется выложится более, чем на 100%.

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Матч сборной Украины против Италии? На "Сан-Сиро" всегда сложно. Коллектив Сергея Реброва должен выложиться на полную.

Если они позволят Италии играть, то "Скуадра адзурра" сможет легко забить. Украина должна выложиться в этой встрече на 120%", - сказал футболист.

Отметим, что Руслан пропускает этот сбор национальной команды из-за отсутствия игрового тонуса.

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