Италия - Украина: составы сборных

Через несколько дней стартует осенний сбор национальной команды Украины по футболу.

Во время этого периода сборная Украины сыграет два матча квалификации Евро-2024. В частности, состоится поединок против Италии 12 сентября.

Состав сборной Украины

В первоначальную заявку "желто-голубых" Сергей Ребров включил 23 футболиста. Со временем был довызван еще один футболист, а именно игрок киевского Динамо Александр Караваев.

У украинского специалиста не возникло кадровых проблем перед предстоящими поединками. Более того, в заявку даже не попал один из лидеров национальной команды Руслан Малиновский. Игрок полностью здоров, но в начале сезона не имеет достаточных игровых кондиций из-за того что в его прошлом клубе на него не рассчитывали.

После тяжелой травмы восстановился Николай Шапаренко, который пусть и не был лидером сборной, но отыгрывал там заметную роль, поэтому, Сергей Станиславович принял решение вернуть футболиста в расположение национальной команды. Также до встреч против Англии и Италии успел восстановиться Георгий Судаков, который перенес операцию на аппендицит.

Сергій Ребров / Источник: УАФ

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба - Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Караваев (все - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Состав сборной Италии

"Скуадра Адзурри" еще не определилась со своей заявкой, однако, у итальянцев есть уважительные на то причины. На местных функционеров в середине этого месяца свалилась неожиданная проблема. Роберто Манчини подал в отставку с поста главного тренера.

С поиском нового наставника футбольные чиновники справились достаточно быстро, им стал Лучанно Спалетти, а его презентация назначена на 2 сентября (возможно тогда же объявят и заявку на ближайшие матчи), однако, есть нюанс.

Лучано Спалетті / Источник: Getty Images

У Спалетти остается действующим контракт с Наполи несмотря на то, что он покинул клуб летом, попросив отдых на год. Одиозный президент "партенопейцев" Аурелио де Лаурентис собирается судить с федерацией футбола Италии и требовать компенсацию в размере 3 млн евро. Когда может состояться судебное слушание и состоится ли оно вообще пока неизвестно.

Нам остается надеется, что проблемы, которые свалились на функционеров и Спалетти повлияют на подготовку итальянцев к матчу против нашей сборной и они продемонстрируют не все 100% своих возможностей, а Украина напротив отдаст все свои силы на футбольном поле.

Збірна Італії / Источник: Getty Images

Напомним, матч Италия - Украина состоится 12 сентября в 21:45 по киевскому времени.