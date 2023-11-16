iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной

Игрок получил мышечное повреждение во время тренировки.
Сегодня, 00:40
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

У сборной Италии возникла новая кадровая проблема перед матчами квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

Как сообщает Sky Sport Italia, защитник миланского Интера и национальной команды Алессандро Бастони был вынужден досрочно завершить тренировку из-за мышечного повреждения. Предварительно, игрок получил растяжение правой икроножной мышцы.

Вскоре 24-летний итальянец пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

Читай также: Сборная Италии потеряла троих игроков перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2024

Ожидается, что Бастони пропустит ближайший поединок с Северной Македонией, а его участие во встрече с Украиной пребывает под большим вопросом.

Напомним, что итальянцы примут северомакедонцев в Риме в пятницу, 17 ноября.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии Сборная Северной Македонии Алессандро Бастони

Статьи по теме

"Детская мечта": Дубинчак оценил дебютный вызов в сборную Украины "Детская мечта": Дубинчак оценил дебютный вызов в сборную Украины
Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом
Украина U-19 – Мальта U-19: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 Украина U-19 – Мальта U-19: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
Не только противостояние Украины и Италии: самые интересные матчи сборных в ноябре Не только противостояние Украины и Италии: самые интересные матчи сборных в ноябре
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс01:08
"Верю, что наш бой состоится": Уайлдер обратился к Джошуа по поводу возможного поединка
Евро-202400:40
Основной защитник сборной Италии рискует пропустить матч с Украиной
Евро-202400:10
Квалификация к Евро-2024: Израиль и Швейцария сыграли вничью
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Израиль не позволил Швейцарии досрочно квалифицироваться на Евро-2024
Евро-202423:28
"Детская мечта": Дубинчак оценил дебютный вызов в сборную Украины
Бокс22:59
"У меня еще не было тяжелых боев": Усик не считает Фьюри самым сложным соперником
Европа22:51
Неожиданный претендент: Бавария готова побороться за Мбаппе
Евро-202422:35
Украинская бригада арбитров обслужит матч Испании в отборе к Евро-2024
Киберспорт22:22
Зинченко вошел в команду недели в EA FC 24
Бокс21:55
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK